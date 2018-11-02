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Куба поможет российским спутникам
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Куба поможет российским спутникам 

Lenta.ru + ещё 3 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На Кубе будет установлена наземная станция системы ГЛОНАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».
«Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС», — рассказал глава государства после переговоров с председателем кубинского Госсовета и совета министров Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.
По словам Птуина, Москва также предлагает Гаване помощь в строительстве транспортной инфраструктуры. «Сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети», — добавил он.
ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается «Роскосмос» и компания «Российские космические системы».
В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников. Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы, на территории России — 18.
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