Куба поможет российским спутникам

«Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС», — рассказал глава государства после переговоров с председателем кубинского Госсовета и совета министров Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

По словам Птуина, Москва также предлагает Гаване помощь в строительстве транспортной инфраструктуры. «Сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети», — добавил он.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих систем глобальной навигации наряду с американской GPS. Развитием проекта занимается «Роскосмос» и компания «Российские космические системы».

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников. Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы, на территории России — 18.