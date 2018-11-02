Хокинга увековечат на банкноте

Би-би-си: Стивен Хокинг может появиться на банкноте в £50

Изображение одного из выдающихся британских ученых украсит новую банкноту номиналом в £50 (около $66), которая должна прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

"Наши банкноты представляют собой возможность показать разнообразие общества в Соединенном Королевстве и отметить вклад его великих граждан", — приводит Би-би-си слова главы Банка Англии Марка Карни.

Отмечается, что в число номинантов может входить любой человек, который занимался наукой, в том числе в области астрономии, биологии, химии, инженерии, математики, медицины и физики.

Среди возможных кандидатов — британский физик-теоретик Стивен Хокинг (1942-2018). Его основной областью научных интересов были космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, он является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации — это явление получило название "излучение Хокинга".

Другим претендентом Би-би-си называет британского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954) — человека, которому удалось разгадать код шифровальной машины времен Второй мировой войны "Энигма".