Хокинга увековечат на банкноте

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Би-би-си: Стивен Хокинг может появиться на банкноте в £50 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Изображение одного из выдающихся британских ученых украсит новую банкноту номиналом в £50 (около $66), которая должна прийти на замену нынешней бумажной купюре, впервые введенной в оборот в 1981 году. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация Би-би-си.
"Наши банкноты представляют собой возможность показать разнообразие общества в Соединенном Королевстве и отметить вклад его великих граждан", — приводит Би-би-си слова главы Банка Англии Марка Карни.
Отмечается, что в число номинантов может входить любой человек, который занимался наукой, в том числе в области астрономии, биологии, химии, инженерии, математики, медицины и физики.
Среди возможных кандидатов — британский физик-теоретик Стивен Хокинг (1942-2018). Его основной областью научных интересов были космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, он является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации — это явление получило название "излучение Хокинга".
Другим претендентом Би-би-си называет британского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954) — человека, которому удалось разгадать код шифровальной машины времен Второй мировой войны "Энигма".
Банку Англии предстоит разработать и утвердить дизайн новой банкноты, дата ввода которой в обращение остается неизвестной. Британский центробанк ранее, в сентябре 2017 года, ввел в обращение купюру из синтетических полимеров номиналом в £10 с изображением английской писательницы Джейн Остин (1775-1817), а годом ранее — номиналом в £5 с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965).
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