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Пропановыми пушками будут отпугивать птиц
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Военные собираются отпугивать птиц с помощью пропановых пушек 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
На базе ВВС США Эллсуорт в Южной Дакоте дислоцируется 28-е бомбардировочное крыло в составе двух эскадрилий тяжелых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Недавно здесь вдоль взлетных полос были установлены специальные пушки для отпугивания птиц.
Как свидетельствует многолетний опыт, птицам и бомбардировщикам лучше всего быть подальше друг от друга. В подтверждение тому печальная статистика. В 1987 году пеликан столкнулся с бомбардировщиком В-1В, летящим со скоростью около 1000 км/ч. В результате аварии самолет разбился, а трое членов экипажа погибли.
В мае 2016 года на острове Гуам столкнулся с птицами и потерпел крушение стратегический бомбардировщик В-52. Всего же от подобных столкновений ВВС США потеряли 27 самолетов и 36 летчиков.
Традиционно на базе Эллсуорт для отпугивания птиц использовалась специальная пиротехника. В настоящее время эту функцию выполняют свободные от полетов летчики, вооруженные дробовиками. Однако теперь их заменит целая батарея из 24 звуковых пушек с дистанционным управлением, оснащенных 20-литровыми баллонами с пропаном. По команде с диспетчерской вышки выпускается небольшое количество газа и затем поджигается, вызывая оглушительный хлопок.
Уже подсчитано, что новая система себя оправдает. Так на ликвидацию «птичьего» ущерба база ежегодно тратит до $200 000, в то время, как пушки стоят 150 000 долларов, а их обслуживание обходится всего в 2000 долларов в год. Да и птицы больше погибать не будут.
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