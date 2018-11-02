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Рогозин оценил финансовую «дыру» в Центре Хруничева
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Рогозин оценил размеры финансовой «дыры» в Центре Хруничева 

РИА Новости + ещё 7 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Финансовая "дыра" в Центре имени Хруничева, производящем ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов рублей, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"По Центру Хруничева у нас финансовая дыра в 111 миллиардов рублей", — сказал Рогозин.
По его словам, эта сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также из долгов перед "Роскосмосом".
Последняя часть составляет 27 миллиардов и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает "Роскосмос" из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.
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