Рогозин оценил финансовую «дыру» в Центре Хруничева

Рогозин оценил размеры финансовой «дыры» в Центре Хруничева

"По Центру Хруничева у нас финансовая дыра в 111 миллиардов рублей", — сказал Рогозин.

Россельхозбанку, Внешэкономбанку и По его словам, эта сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить Сбербанку Фондсервисбанку , а также из долгов перед "Роскосмосом".

Последняя часть составляет 27 миллиардов и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра Хруничева выплачивает "Роскосмос" из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.