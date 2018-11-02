Замечено катастрофическое нагревание океанов

Исследователи из Принстонского университета США ) пришли к выводу, что океаны нагреваются быстрее, чем океанологи предполагали ранее. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно предыдущим оценкам, Мировой океан поглощают 90 процентов избыточного тепла, которое удерживается парниковыми газами, выброшенными в результате антропогенной деятельности. Однако оказалось, что это количество недооценено, и морские воды содержат гораздо больше тепла. По словам ученых, это делает трудновыполнимой задачу по сдерживанию роста средней температуры атмосферы Земли на 1,5-2 градуса Цельсия.

Это также приведет к значительному увеличению риска наводнений из-за повышения уровня моря, сильных ураганов, а исчезновение коралловых рифов становится почти неизбежным.

Информация о температуре и солености Мирового океана поступает с установленных по всему миру буев системы Argo, количество которых достигает более трех тысяч. Однако, по мнению ученых, эти данные несовершенны, поэтому они оценили, сколько кислорода выделили океаны в период 1991-2016 лет. По этому показателю можно судить о фактическом поглощении тепла, поскольку при нагревании воды уменьшается растворимость кислорода в ней.

Чрезмерное нагревание океанов объясняет, почему наблюдаются миграции некоторых видов морских животных в полярные регионы, где вода более холодная. На побережье штата Северная Каролина специалисты отметили перемещение мест обитания рыб Paralichthys dentatus на 40 километров к северу.