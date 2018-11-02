Космонавтов предоставят самим себе

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США и Россия решили изменить логику экспериментов на МКС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: NASA
Роскосмос и НАСА договорились пересмотреть логику проведения экспериментов на Международной космической станции (МКС), чтобы использовать их результаты при освоении Луны, сообщил глава российской корпорации Дмитрий Рогозин.
«Сейчас мы с моим американским коллегой Джимом Брайденстайном договорились о том, что будем совместно смотреть все эксперименты на МКС, переподчинять их одной логике — логике автономизации человека от постоянной поддержки с Земли», — цитирует Рогозина РИА «Новости».
Он уточнил, что имеет в виду обеспечение воздухом, питанием и возможностью ремонта компонентов станции за счет аддитивных технологий.
Рогозин напомнил, что почти все космические агентства, имеющие лунные программы, планируют их запуск на конец 2020-х — начало 2030-х годов. Так, предполагается, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
Он сообщил, что Российская академия наук и Научно-технический совет Роскосмоса готовят концепцию освоения Луны.
«В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне», — сказал он.
Причем, по его словам, задача более масштабная, чем стояла перед США в 1970-е годы — планируется не просто высадка на Луне, но и создание полноценной базы.
В начале октября Рогозин говорил, что Россия получит доступ к лунной орбите с помощью ракеты «Ангара, без новых пилотируемых кораблей.
Ранее в Роскосмосе объяснили нежелание участвовать в проекте окололунной станции. Рогозин рассказывал, что корпорация испытывает проблемы во взаимодействии с американским космическим агентством НАСА.
В сентябре в Роскосмосе сообщали о договоренности с Китайской национальной космической администрацией о совместных проектах в области исследования Луны и дальнего космоса.
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