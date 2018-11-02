Неандертальцы «наградили» человека папилломами

Вирусом ВПЧ человека «наградили» неандертальцы

Команда вирусологов из нью-йоркского Медицинского колледжа имени Эйнштейна Роберт Барк провела исследование, в ходе которого выяснилось, что вирус папилломы человека достался Homo sapiens после тесного контакта с неандертальцами.

Всего существует более 600 штаммов ВПЧ, но два самых опасных — HPV16 и HPV18 — онкогенных вида, передались нам от неандертальцев, уверены ученые.

Напомним, что ВПЧ — это вирус, передающийся половым путем. Самыми распространенными и опасными для здоровья являются типы HPV16 и HPV18, а также еще несколько штаммов, которые редко встречаются у человека.

Штаммы 16 и 18 опасны для человека, так как они могут спровоцировать образование рака шейки матки, рака ануса у мужчин и женщин, полового члена, а также плоскоклеточного рака гортани. Чаще всего этот вирус передается половым путем, но им также можно заразить ребенка во время родов, если мать является носителем вируса. Что касается лечения, то оно подбирается индивидуально для пациента. Это могут быть антибиотики, криотерапия или лазерное удаление образований, появившихся из-за ВПЧ. Нередко при лечении мы подключаем иммунологов, — рассказала «Ридусу» врач-дерматовенеролог клиники Lazer Maxima Елена Пак.

Авторы нового исследования пояснили, что они изучали генетику HPV16 и HPV18 на протяжении многих лет, так как эти штаммы выступают мощными онкогенными факторами.

Чтобы выяснить происхождение и эволюционную историю этих папилломавирусов, ученые изолировали частицы HPV16, которым были заражены макаки-резусы, а также миниатюрные беличьи обезьянки саймири — представители линий обезьян Старого и Нового Света.

Затем специалисты сравнили их геномы и выяснили, что вирусы, которыми были заражены приматы, генетически очень похожи. Это говорит о том, специализация папилломавирусов на заражении различных тканей началась еще до их перехода к людям. Процесс их адаптации к организму занял почти 40 миллионов лет.

Во время исследования ученые также сравнили генотипы 212 человеческих HPV16, выделенных у больных по всему миру. Эти данные помогли ученым восстановить историю болезни.

Оказалось, что выделение «человеческой» линии произошло около 618 тысяч лет назад, после чего HPV16 разделился на четыре подтипа, распространившиеся по Евразии. Как раз в этот период неандертальцы и расселились по континенту.

Ученые пояснили, что подтип HPV16 A в Африке до сих пор практически не встречается, зато в Европе широко распространены его разновидности A1−3, а в Азии — А4.

Наше исследование говорит о том, что людям, вышедшим из Африки, вирус достался от неандертальцев, в ходе скрещиваний и вообще сексуальных контактов на протяжении последних 80 тысяч лет. С меньшей уверенностью такие же выводы можно сделать и о других вариантах папилломавируса HPV16, — заключили исследователи.