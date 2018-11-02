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NASA потеряло космический аппарат
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Украина "психанула" в ответ на санкции России
Украина "психанула" в ответ на санкции России

NASA потеряло космический аппарат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
NASA сообщило, что космический аппарат Dawn перестал выходить на связь.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, зонд миссии Dawn потерялся в поясе астероидов. Предполагается, что причиной стала нехватка гидразина, используемого в качестве топлива для антенн.
По мнению специалистов, Dawn застрял на орбите карликовой планеты Церера на несколько десятилетий.
Автоматическая межпланетная станция Dawn была запущена в 2007 году для исследования астероида Веста и карликовой планеты Церера. Это первая миссия по исследованию с орбиты более одного небесного тела.
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