Производитель супероружия РФ признал влияние санкций

Производитель супероружия России признал влияние санкций

«Конечно, мы же не в безвоздушном пространстве живем. Сегодня идет борьба за передел оружейного рынка, причем крайне жесткими методами», — ответил глава КТРВ на вопрос о влиянии санкций.

По его словам, «есть сложности в получении средств за поставленную продукцию», однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, «есть десятка два стран, которые сегодня заинтересованы в сотрудничестве». Руководитель отметил необходимость «стабильных, долгосрочных заказов со сроками исполнения пять-семь лет».

«А экспорт сегодня — ненадежная штука. Какие-нибудь санкции введут, заказчик возьмет и откажется», — отметил глава КТРВ.

Обносов также рассказал о технологических задачах, которые решает возглавляемая им корпорация. Глава КТРВ полагает, что наиболее сложен для практической реализации «авиационный» гиперзвук. «Когда с авиационного носителя запускается изделие, которое продолжительное время, не выходя за сверхвысоты, выполняет управляемый гиперзвуковой полет со скоростью более 4–5 Махов. Достичь такой скорости в достаточно плотных слоях атмосферы, на высоте от 10 километров до 30 километров, при постоянно работающем двигателе технически сложно», — сказал эксперт.

По его словам, при таком режиме полета «на головку самонаведения приходится колоссальная нагрузка, поскольку из-за скорости на ее поверхности образуется плазма», а для того, чтобы головка «видела» цель и реагировала на целеуказания, головной обтекатель должен сохранять радиопрозрачность.

«Чтобы достичь этого, обтекатель должен быть сверхпрочным. То есть он должен выдерживать тепловые и скоростные нагрузки, а также быть прозрачным в определенном диапазоне длин волн», — считает инженер.

Необходимы «жаропрочные материалы, которые способны выдержать температуру в 2,5 тысяч градусов по Цельсию на острых кромках изделия».

«И у всех разработчиков остро стоит вопрос о сохранении приемлемых габаритов изделия. Нужны новые двигательные установки и так далее», — полагает гендиректор КТРВ.

Обносов отметил, что современные российские гиперзвуковые проекты основаны на советской теме «Холод».

«И если бы не было этих разработок, то при таких вложениях в ОКР и НИОКР, особенно как в 1990-х годах, ничего бы у нас сейчас не было. Помните былину про то, как Илья Муромец 33 года пролежал на печи, потом встал и с врагами разобрался? Так в реальности не бывает», — сказал инженер.