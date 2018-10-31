«Неправильная работа датчика»: в «Роскосмосе» назвали причину аварии «Союза»

Нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней, стала причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», произошедшей 11 октября. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв. Запуск очередного экипажа к Международной космической станции назначен на 3 декабря. В его состав войдут россиянин Сергей Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10» произошла в результате неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв на торжественном мероприятии, посвящённом 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

«Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — цитирует Крикалёва ТАСС.

Таким образом подтвердилась предварительная информация об обстоятельствах произошедшего.

Исполнительный директор «Роскосмоса» также сообщил, что проводится целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности последующих полётов.

11 октября во время запуска с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции произошла авария носителя. Капсула с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом совершила посадку в районе казахстанского города Жезказган.

Как сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, была создана государственная комиссия для расследования обстоятельств ЧП.

«Система аварийного спасения продемонстрировала свою исключительную надёжность. А вот в чём причина аварии — разберёмся», — пояснял он.

Крикалёв также пояснял, что произошедшее не является катастрофой. По его словам, авария — исключение из правил.

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При этом российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT сообщил, что перегрузка во время аварии была сравнима с поставленным на грудь бетонным блоком, но это, по его словам, было терпимо.

«Перегрузка семь единиц значит, что вес этого блока будет равен семи вашим весам. Если вы весите 90 кг, ваш вес увеличится в семь раз, блок таким весом будет лежать у вас на груди», — заметил Овчинин.

Он также отметил, что его коллега по экипажу Ник Хейг проявил себя «молодцом» в экстренной ситуации и он хотел бы отправиться на МКС именно с американцем. В свою очередь астронавт NASA отметил действия российского командира, а также поблагодарил всех, кто работал над системой спасения.

Помимо этого, директор американского аэрокосмического агентства Джеймс Брайденстайн не смог сдержать эмоций, когда выражал благодарность «Роскосмосу» за спасение экипажа «Союза».

«Стоит подчеркнуть, что дружному коллективу NASA следует гордиться всеми, кто работал с большим усердием и так хорошо подготовился к этой ситуации», — сказал Брайденстайн.

Новые запуски

Наряду с этим Сергей Крикалёв сообщил, что запуск очередного экипажа к Международной космической станции (МКС) запланирован на 3 декабря. Речь идёт о пилотируемом корабле «Союз МС-11», на борту которого будут россиянин Сергей Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

«Следующий экипаж планируется немножко раньше… сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число (декабря)», — подчеркнул исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса».

Ранее Крикалёв отмечал, что до следующего пилотируемого полёта состоятся три пуска ракет «Союз».

«У нас на данный момент планируется до следующего пилотируемого полёта, который планируется на начало декабря, по крайней мере три пуска — пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск корабля «Прогресс», — заявил Крикалёв.

Так, в ночь на 25 октября с космодрома Плесецк в Архангельской области был произведён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны. Запуск осуществлял боевой расчёт Космических войск ВКС России.

При этом как сообщал замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников, экипаж «Союз МС-10» отправится на одну из российских курортных баз. Предполагается, что Овчинин и Хейг полетят на МКС во втором квартале 2019 года.