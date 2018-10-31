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Ученые объяснили карате тараканов
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Ученые: тараканы используют карате, чтобы не стать зомби 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Специалисты из Университета Вандербильта рассказали, что американские тараканы используют приемы искусства карате для защиты от изумрудных тараканьих ос, называемых Ampulex compressa.
Чтобы не позволить осе забраться к ним на спину, представители этого вида вынуждены защищаться при помощи карате: тараканы задней ногой лягают подкрадывающихся к ним паразитов.
Изумрудные осы опасны для "прусаков" тем, что совершают "зомбирующий" укус, после которого откладывают в их тела личинки. Вылупляясь, потомство пожирает своего "зомби-хозяина".
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