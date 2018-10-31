Ученые объяснили карате тараканов

Ученые: тараканы используют карате, чтобы не стать зомби

Специалисты из Университета Вандербильта рассказали, что американские тараканы используют приемы искусства карате для защиты от изумрудных тараканьих ос, называемых Ampulex compressa.

Чтобы не позволить осе забраться к ним на спину, представители этого вида вынуждены защищаться при помощи карате: тараканы задней ногой лягают подкрадывающихся к ним паразитов.

Изумрудные осы опасны для "прусаков" тем, что совершают "зомбирующий" укус, после которого откладывают в их тела личинки. Вылупляясь, потомство пожирает своего "зомби-хозяина".