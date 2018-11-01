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Черные дыры могут создавать «звезды-зомби»
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Черные дыры могут создавать «звезды-зомби» 

TechCult + ещё 3 1 ноября 2018
Фото: TechCult.ru
В поисках новых инструментов и методов обнаружения астрономических объектов ученые порой применяют крайне сложные модели, которые нередко преподносят сюрпризы. Например, в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса при помощи суперкомпьютера провели симуляцию ситуации, когда черная дыра промежуточной массы сталкивается с белым карликом. Результат восхищает и шокирует — на какое-то время давно мертвая звезда оживает!
Промежуточная черная дыра имеет меньшую массу, чем сверхмассивная, зато она может мигрировать по Вселенной — в теории. Белым карликом именуют мертвую звезду, очень плотный сгусток вещества, оставшийся от ее ядра, который достаточно горячий, чтобы слабо светиться. Но в нем уже не идет термоядерной реакции и она не возникнет вновь, поэтому карлик просто остынет со временем. Если не подкрадется черная дыра.
Симуляция показывает, что когда сила притяжения черной дыры начнет воздействовать на белый карлик, приливные силы сначала вытянут его в эллипсоид, а потом и вовсе разорвут на части, которые начнут закручиваться и устремляться в сторону черной дыры. Процесс это не мгновенный, и на первом этапе межзвездное вещество успеет смешаться с молекулами кальция и железа в терзаемой звезде. Это создаст условия для нуклеосинтеза, а чудовищные гравитационные эффекты дадут энергию для его запуска. «Мертвая» звезда «оживет» и внутри нее вновь пойдут ядерные реакции.
При этом на самом деле звезда как была мертвой, так ей и останется, происходящее с ней больше напоминает конвульсии трупа, который бьют электротоком — отсюда и сравнение с зомби. И это очень важно для науки, потому что по изменению поведения белого карлика можно будет идентифицировать саму промежуточную черную дыру. Ее невозможно увидеть, однако при оживлении звезды будут наблюдаться такие мощные и необычные энергетические эффекты, что это станет своего рода маяком, указывающим на место трагических событий.
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