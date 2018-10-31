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На запуск спутника «Глонасс» нашли страховщика
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ВТБ согласился застраховать запуск спутника «Глонасс» 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Страховать запуск ракеты-носителя «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» вызвалась компания «ВТБ Страхование». Договор с лимитом в три миллиарда рублей был заключен 31 октября, сообщает URA.ru.
Без страхования ответственности перед третьими лицами запуск ракеты не мог состояться. Напомним, что пуск «Союза-2» со спутником намечен 3 ноября.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не смог найти страховщика на старты ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ», которые намечены на 3 и 18 ноября. Глава экспертного совета по страхованию при Государственной Думе Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» вообще не страховать запуски.
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