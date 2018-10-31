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Разнос Рогозиным подчиненных попал на видео
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Разнос Рогозиным подчиненных попал на видео 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Глава Роскосмоса на одном из совещаний по ракетам «Союз» устроил разнос подчиненным за промедление в одном из проектов, сообщают СМИ со ссылкой на полученное с совещания видео.
Один из участников совещания, которое проходило на прошлой неделе, пояснил, что встреча была посвщена «Союзам». Других подробностей он не раскрыл, передает РИА «Новости».
На видео, по данным агентства, Рогозин на видео упоминает некий контракт, который он «буквально заставил» подписать подчиненных в начале июлэя.
«Сколько месяцев после этого прошло? Вы все оглядываетесь друг на друга — какие-то сменки-пересменки и так далее», — говорит он.
«Слушайте, мужики, так нельзя работать — три месяца ушло на перемигивание. Товарищи, я вам запрещаю заниматься перепиской — будете работать в режиме драфтинга, значит, должны будут приезжать на совещание исключительно уполномоченные представители генерального директора, либо генеральный директор», — продолжил Рогозин.
Также он потребовал прибывать на совещание с уже проработанной позицией и с «правом и ответственностью» внести изменения во время совещания.
«Вы уже и так профукали время, вы что? Никаких денег переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там накосячил, то лишу всех премий со всеми вытекающими», — говорит Рогозин.
Между тем, в среду была названа причина аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. Ей оказалась неправильная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.
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