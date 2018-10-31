Новая «старая» версия: почему развалился «Союз»

«Роскосмос» назвал новую причину аварии ракеты «Союз»

Нештатная работа датчика — такую версию аварии ракеты «Союз» назвали в «Роскосмосе» . Что нового в этой старой версии, поясняет «Газета.Ru»

В Госкорпорации «Роскосмос» пояснили, почему 11 октября произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ», в результате которой российский и американский космонавты не смогли попасть на МКС и были возвращены на землю автоматической системой спасения.

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН, передает РИА «Новости».

«Из-за этого одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени», — пояснил он. Крикалев отметил, что сейчас проводится ряд мероприятий, которые помогут обеспечить дальнейшие безопасные полеты.

Объяснение Крикалева не противоречат ранее высказывавшимся им словам, однако, не проливают свет на истинную причину отказа датчика.

«Произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени: при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение», — заявлял ранее Крикалев.

Между тем ранее СМИ называли грубое силовое воздействие при сборке боковых блоков ракеты «Союз» причиной последующей аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

«На подпятнике (специальном углублении на центральном блоке второй ступени) по бокам расположено два паза. На шаровой опоре бокового блока первой ступени для крепления в пазы имеется два выступа, а на передней части — шток, который при заведении в подпятник зажимается. Когда он разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального, — утверждал источник РИА «Новости», знакомый с ходом расследования. — Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет», слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой.

Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку».

Силовое воздействие привело к проблеме при отделении боковых ступеней на этапе вывода ракеты. Из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок.

При этом датчик штока сработал, и клапан, отвечающий за открытие реактивного сопла, открылся, но к тому времени уже произошла аварийная ситуация.

Подтвердить или опровергнуть ранее высказывавшиеся версии «Роскосмос» должен совсем скоро — 1 ноября.

«Глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов озвучит выводы, касающиеся причин нештатной работы ракеты-носителя», — сообщили ранее в «Роскосмосе».

Как сообщалось ранее, нештатная ситуация стала разворачиваться на борту взлетающей ракеты на высоте примерно 50 километров после отстрела боковых блоков. После этого автоматически была приведена в действие система спасения, экипаж был эвакуирован в спасательной капсуле, которая отделилась и совершила баллистический спуск в 400 километрах от места старта, куда оперативно вылетели поисковые вертолеты и выдвинулись наземные группы.

Капсула с космонавтами, которые уже во время спуска вышли на связь и сообщили о своем состоянии, была вскоре найдена, космонавтов оперативно доставили вертолете в город Жезказган, затем — на Байконур.

Ранее замглавы «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев допустил, что, возможно, будет перенесен ближайший старт грузового корабля к МКС и будет ускорен пуск следующего пилотируемого «Союза». Из-за аварии придется скорректировать научную программу работы на МКС, и будет несколько перенесено возвращение находящегося сейчас на орбите экипажа.

«Но у нас нет большой возможности продлять полет надолго», — подчеркнул Крикалев.

Это связано с тем, что полетный ресурс корабля «Союз» составляет всего 200 суток.

Ранее стало известно, что страховые компании не стали подавать заявки на участие в конкурсе госкорпорации «Роскосмос» по определению компании, которая застрахует риски при запуске на орбиту ракеты «Союз-2.1 б» со спутником системы ГЛОНАСС.