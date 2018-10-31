Подтверждена черная дыра в центре нашей Галактики

Астрономам впервые удалось наблюдать вещество, вращающееся вокруг дыры на минимально близкой к ней орбите. Скорость вращающегося вещества составляет примерно 30% от скорости света.

Это происходит в центре Млечного Пути, примерно в 26 тысячах световых лет от нас. Объектом изучения был компактный радиоисточник в созвездии Стрельца, известный как Стрелец А. Астрономы уже много лет думают, что там находится черная дыра, но увидеть непосредственно ее, разумеется, нельзя. Ничего удивительного в этом нет — ведь черная дыра не отражает и не испускает какое-либо электромагнитное излучение. Зато его может излучать вещество вокруг них.

Для наблюдения использовался инструмент GRAVITY, установленный на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope) в Чили. VLT — комплекс из четырех оптических телескопов. GRAVITY позволяет объединить их данные в ближнем инфракрасном диапазоне (длина волны — 0,74—2,5 мкм), получив виртуальный «телескоп» с диаметром зеркала 130 метров.

На этой чудо-технике ученые смогли зарегистрировать несколько вспышек, произведенных веществом, вращающимся вокруг черной дыры в ее аккреционном диске по самой внутренней устойчивой круговой орбите. Это наименьшая по своему радиусу орбита, на которой вещество может обращаться вокруг черной дыры. Все, что оказывается ближе, обречено на поглощение.

Обнаруженное явление вполне соответствует предсказаниям Общей теории относительности и служит еще одним подтверждением существования черной дыры. По всей видимости, она не единственный объект такого рода — в центрах других спиральных галактик можно ожидать увидеть аналогичную картину.

Ранее в этом году GRAVITY и SINFONI, еще один инструмент VLT, позволили той же команде точно измерить параметры орбиты звезды S2, когда она проходила через экстремальное гравитационное поле около Стрельца A, и впервые выявить эффекты, предсказанные общей относительностью Эйнштейна в такой экстремальной среде. Во время быстрого пролета S2 также наблюдалось сильное инфракрасное излучение.

Ознакомиться с подробностями последней работы можно в статье, опубликованной в Astronomy & Astrophysics.