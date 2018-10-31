Ещё
Подтверждена черная дыра в центре нашей Галактики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Очень странный полет: почему упал Boeing
Очень странный полет: почему упал Boeing

Подтверждена черная дыра в центре нашей Галактики 

Популярная механика + ещё 3 19 минут назад
Фото: Популярная механика
Астрономам впервые удалось наблюдать вещество, вращающееся вокруг дыры на минимально близкой к ней орбите. Скорость вращающегося вещества составляет примерно 30% от скорости света.
Это происходит в центре Млечного Пути, примерно в 26 тысячах световых лет от нас. Объектом изучения был компактный радиоисточник в созвездии Стрельца, известный как Стрелец А. Астрономы уже много лет думают, что там находится черная дыра, но увидеть непосредственно ее, разумеется, нельзя. Ничего удивительного в этом нет — ведь черная дыра не отражает и не испускает какое-либо электромагнитное излучение. Зато его может излучать вещество вокруг них.
Для наблюдения использовался инструмент GRAVITY, установленный на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope) в Чили. VLT — комплекс из четырех оптических телескопов. GRAVITY позволяет объединить их данные в ближнем инфракрасном диапазоне (длина волны — 0,74—2,5 мкм), получив виртуальный «телескоп» с диаметром зеркала 130 метров.
На этой чудо-технике ученые смогли зарегистрировать несколько вспышек, произведенных веществом, вращающимся вокруг черной дыры в ее аккреционном диске по самой внутренней устойчивой круговой орбите. Это наименьшая по своему радиусу орбита, на которой вещество может обращаться вокруг черной дыры. Все, что оказывается ближе, обречено на поглощение.
Обнаруженное явление вполне соответствует предсказаниям Общей теории относительности и служит еще одним подтверждением существования черной дыры. По всей видимости, она не единственный объект такого рода — в центрах других спиральных галактик можно ожидать увидеть аналогичную картину.
Ранее в этом году GRAVITY и SINFONI, еще один инструмент VLT, позволили той же команде точно измерить параметры орбиты звезды S2, когда она проходила через экстремальное гравитационное поле около Стрельца A, и впервые выявить эффекты, предсказанные общей относительностью Эйнштейна в такой экстремальной среде. Во время быстрого пролета S2 также наблюдалось сильное инфракрасное излучение.
Ознакомиться с подробностями последней работы можно в статье, опубликованной в Astronomy & Astrophysics.
Популярная механика: последние новости
Зонд «Паркер» подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу Первый запуск частной ракеты-носителя в КНР сорвался Древние британцы оказались любителями миног
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги120
Молдавская церковь решила свою судьбу99
Мила Туманова умерла от рака55
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление184
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла169
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
04:15
«Расчленили и уничтожили»: последние минуты Хашукджи
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
01:16
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление
Происшествия
01:10
Молдавская церковь решила свою судьбу
В мире СНГ
03:28
В НАТО испугались «военного авантюризма» России
Войска Армия
00:42
Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева
Общество Статьи
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение