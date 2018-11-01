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Рогозин поручил сократить персонал Роскосмоса
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Рогозин поручил сократить персонал Роскосмоса 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос намерен сократить 15 процентов непроизводственного персонала. Госкорпорация таким образом собирается уменьшить издержки, сообщает ТАСС 1 ноября.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на первом оперативном совещании поручил подготовить директивы всем советам директоров. Помимо сокращения непроизводственного персонала, он поручил ввести в качестве руководителей советов директоров соответствующих заместителей либо исполнительных директоров, которые курируют направления.
Он подчеркнул, что главным показателем эффективности должен стать рост производительности труда.
Ранее космическая корпорация "Энергия" и Центр управления полетами подготовили сценарии продолжения программы МКС на ближайшие месяцы. По словам специалистов, варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей. Они отличаются датами запусков к МКС. Все три подготовленных сценария предложат "Роскосмосу" для выбора и утверждения.
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