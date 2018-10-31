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Получены загадочные радиосигналы из космоса
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Получены загадочные радиосигналы из космоса 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Reuters
Ученые Университета Кертина (Австралия) изучили источники быстрых радиовсплесков и обнаружили, что они не наблюдаются на низких частотах. Точная причина этого явления пока неизвестна. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Некоторые ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например, гибели звезд.
Астрономы провели поиск источников быстрых радиовсплесков с помощью радиоинтерферометра ASKAP и антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA). Первый инструмент способен улавливать излучение в диапазоне частот 700-1800 мегагерц (МГц), а второй — 80-300 МГц. ASKAP зафиксировал несколько ярких источников быстрых радиовсплесков на частоте 1,4 гигагерц, а MWA не увидел их, хотя был направлен в ту же область неба.
По словам ученых, такой результат нельзя объяснить явлением уширения импульса, которое происходит из-за рассеяния радиоволн. Другими возможными объяснениями может быть абсорбция электромагнитного излучения при его прохождении через плотную среду в окрестностях источника. Согласно другой гипотезе, через процесс сцинтилляции произошло усиление частоты сигнала до значений, зарегистрированных ASKAP.
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