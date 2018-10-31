Телескоп разрешили строить на священном вулкане

Суд на Гавайях разрешил строить телескоп на священном вулкане

Верховный суд штата Гавайи (США) разрешил построить новый гигантский телескоп на вершине вулкана Мауна-Кеа, который местные жители считают священным местом. Теперь ученые смогут возобновить приостановленные на несколько лет работы по возведению Тридцатиметрового телескопа. Об этом сообщается на официальном сайте инструмента.

Вершина вулкана Майна-Кеа — одно из лучших мест в мире для астрономических наблюдений. Верхняя точка горы, возвышающаяся над уровнем моря на 4205 метров, характеризуется прозрачной атмосферой и низкой влажностью. Сейчас там расположено больше десяти телескопов, в основном принадлежащих США. В частности, там находится обсерватория имени Уильяма Кека, основной инструмент которой — два десятиметровых оптических телескопа, которые оставались крупнейшими из подобных приборов с 1993 по 2007 годы.

Американские астрономы давно хотели начать на вершине строительство нового инструмента следующего поколения — Тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope — TMT). Однако инициативные группы местных жителей стали протестовать против возведения инструмента, так как это, по их словам, разрушает священное место. В 2015 году протестующие перекрыли дорогу, помешав началу возведения зданий. С тех пор прошло множество разбирательств в судах разных инстанций, которые выносили различные решения, однако сейчас на сторону астрономов встал Верховный суд штата.

«Мы воодушевлены возможностью возобновить работу на Гавайях и продолжим следовать законам штата и страны для определения дальнейших шагов», — заявил Генри Янг, глава совета управляющих международной обсерватории TMT.

В заявлении не указано конкретных сроков того, когда же работы возобновятся. До решения суда, ученые хотели перенести строительство на Канарские острова, где также расположено несколько астрономических приборов.