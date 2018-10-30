Kepler завершил поиск планет из-за нехватки топлива

Обсерватория Kepler завершила поиск новых планет из-за нехватки топлива

Космическая обсерватория Kepler, стартовавшая с Земли в 2009 году для поиска экзопланет, завершила работу из-за недостатка топлива, сообщил во вторник представитель НАСА Пол Херц.

"Мы объявляем сегодня, что у телескопа НАСА Kepler, который охотился за новыми планетами, больше недостаточно топлива. Это не стало неожиданностью и означает окончание работы космического аппарата и сбора им научных данных", — сообщил Херц.

Миссия Kepler продолжалась более 9 лет. Херц отметил, что научная работа космической обсерватории на этом завершена.

"Его миссия завершилась, но полученные данные будут полезны еще на годы вперед", — сказал представитель ведомства.

Как пояснили в ведомстве, подготовку к окончанию миссии специалисты начали в конце июня, когда стало очевидно, что питание аппарата на исходе. За прошедшие месяцы он передал на Землю все полученные данные. В НАСА отметили, что аппарат не угрожает Земле. В ближайшее время специалисты отключат все передатчики зонда, после чего он продолжит движение в космосе на безопасной и стабильной орбите вокруг Солнца, сообщили в ведомстве.

Телескоп Kepler был запущен в 2009 году, его задачей является поиск экзопланет. В 2013 году аппарат в связи с поломкой официально завершил свою основную миссию, но продолжал вести наблюдения, его вторичная миссия получила название К2. За время работы миссии Kepler обнаружил более 2,6 тысячи планет, ряд которых расположен в обитаемых зонах своих звезд и, вероятно, они имеют воду на своей поверхности. Аппарат также открыл ученым существование так называемых суперземель — планет, масса которых превышает массу Земли.