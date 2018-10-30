Древние британцы оказались любителями миног

По крайней мере, на такую мысль наводят зубы рыбы, съеденной где-то в интервале между 1270 и 1400 годами. Их ученые обнаружили, исследуя содержимое тогдашней выгребной ямы. Никак иначе попасть туда они не могли: саму рыбу съели, а зубы выкинули

Возможно, кроме зубов был выброшен и скелет, но он у миног хрящевой и сохраняется редко. А зубы сложно с чем-то спутать. Минога — бесчелюстная рыба, у которой нет жевательного аппарата нашего типа. Вместо него у нее предротовая воронка, густо усаженная острыми зубами, и язык, «вооруженный» одним массивным, острым зубом. Пользуясь этим арсеналом миного прикрепляется к жертве — другой рыбе — и, орудуя языком, питается кожей, кровью и мышцами жертвы. В желудках миног иногда находят фрагменты сердец других рыб, что показывает, что наша хищница готова идти до конца.

Для человека миного — ценный объект промысла, ценимый гурманами многих стран мира. Есть исторические свидетельства того, что средневековые англичане также ее весьма ценили. Есть версия, что английский король Генрих I в 1135 году умер именно отравившись миногами. То ли они были несвежими, то ли король просто съел их слишком много.

Материальные следы средневековой гастрономии попадаются ученым не так уж часто. В этот раз удача улыбнулась группе археологов под руководством Алана Пайпа (Alan Pipe) из Лондонского музея археологии, изучавшей окрестности станции Мэншн Хаус в лондонском Сити. По мнению Пайпа, тогда в этом месте жили довольно состоятельные люди и находка миноги это подтверждает — бедняки не смогли бы позволить себе такой деликатес.