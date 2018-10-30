Шерсть овец поможет в изучении глубокого космоса

СМИ: NASA использует шерсть новозеландских овец в программе изучения глубокого космоса

Шерсть новозеландских овец будет использована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA ) для изготовления уникальных воздушных фильтров для космонавтов, сообщает новозеландский новостной портал Newshab.

Согласно решению, принятому NASA, воздухопроницаемый фильтр для астронавтов, которые отправятся в глубокий космос, будет изготовлен из шерсти новозеландских мериносов. Фильтры будут применятся на космическом корабле "Орион", который должен отправится в путь в 2023 году.

Генеральный директор овцеводческой компании Lanaco Ник Дэвенпорт не скрывает удивления, рассказывая о новых амбициозных задачах своей фирмы. "Я не понимаю, как это произошло, но представители NASA сами вышли на нас с этим предложением. Мы были очень удивлены, когда нам позвонили и сказали, что наша шерсть нужна для космической программы", — признался он.

Главный технолог Lanaco Шон Тан уже собрался в Хьюстон, чтобы получить от NASA все необходимые указания и узнать условия, которым должна соответствовать новозеландская шерсть, чтобы участвовать в космической программе. "Возможность побывать в Хьюстоне, в Космическом центре имени Линдона Джонсона и пообщаться с инженерами и учеными — это как сбывшаяся детская мечта о космосе, и большая ответственность, конечно", — поделился Тан своими чувствами перед путешествием.

Ник Девенпорт рассказал, что шерсть его овец уже используется в воздушных фильтрах, отлично зарекомендовавших себя на азиатском рынке. "Наша шерсть — полностью натуральное волокно, которое может задерживать загрязнители воздуха, а в космосе это особенно важно. Так что выбор NASA, конечно, обоснован", — говорит новозеландец.

Orion — многоцелевой пилотируемый космический корабль США, разрабатываемый с середины 2000-х годов в рамках программы "Созвездие". В околоземных полетах Orion должен прийти на смену космическим челнокам Space Shuttle, завершившим полеты в 2011 году, а в будущем обеспечить высадку человека на Марс. Предполагается, что первый пилотируемый полет Orion состоится в 2023 году.