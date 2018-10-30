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Самая громкая рыба оглушает дельфинов
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Самая громкая рыба в мире оглушает дельфинов в Мексиканском заливе 

Популярная механика 36 минут назад
Фото: Популярная механика
Громкие звуки, которые издает рыба Cynoscion othonopterus во время нереста, могут тревожить и даже оглушать других морских животных.
У C. othonopterus редкий для рыб брачный ритуал: чтобы привлечь самку, самец издает громкий щелкающий звук, напоминающий, по словам исследователей, звук пулеметной очереди. Каждый год в Мексиканский залив, к устью реки Колорадо на нерест приходят стаи C. othonopterus, общее число нерестящихся рыб насчитывает миллионы особей. Звук, который издают эти стаи, сравним с гулом толпы болельщиков на стадионе.
Громкости этого рыбьего концерта достаточно для того, чтобы по крайней мере ненадолго оглушить морских млекопитающих, которые иногда охотятся на нерестящихся C. othonopterus. Частоты, на которых «кричит» C. othonopterus, опасны для слуха морских львов и дельфинов, которых часто замечают вблизи места нереста.
Возможно, специалисты по охране окружающей среды научатся использовать громкий треск C. othonopterus для того, чтобы отслеживать и считать рыб в мутных водах Мексиканского залива. C. othonopterus — промысловая рыба, во время нереста ее отлавливают тоннами, и защитники природы уже бьют тревогу — вид назван уязвимым. Чтобы эффективно выстраивать стратегии охраны вида, ученым нужно знать, сколько еще громких рыб осталось в океане.
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