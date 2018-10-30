Apple представила новые планшеты

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Apple представила безрамочный iPad Pro 

Ferra.ru 35 минут назад
Фото: Apple
На мероприятии в Нью-Йорке компания Apple представила новое поколение планшетов iPad Pro. По словам производителя, это самое большое обновление в истории серии.
iPad Pro получил более тонкие рамки, лишился домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев и получил систему распознавания лиц Face ID, которая работает как в вертикальном, так и горизонтальном режиме.
Новый дизайн позволил сделать 11-дюймовую модель с размерами прошлой 10,5-дюймовой. 12,9-дюймовый iPad Pro стал на 25% меньше предшественника.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор A12X Bionic, на 35% быстрее прошлогодних моделей на одноядерных задачах и до 90% на многоядерных. Графика семиядерная, она вдвое быстрее предшественника.
Это первый планшет Apple с разъёмом USB Type-C. Новый Apple Pencil теперь может примагничиваться к планшету и заряжаться беспроводным способом. Также новый планшет может заряжать iPhone без проводов.
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