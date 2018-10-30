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Apple обновила самый дешевый «мак»
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Apple обновила самый дешевый «мак» впервые за 4 года 

Вести.Ru + ещё 16 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Apple анонсировала новое поколение компактных десктопов Mac mini с процессорами Intel 8-го поколения. Последний раз настольные компьютеры Mac mini с обновленными характеристиками компания выпускала осенью 2014-го.
Форма корпуса не изменилась, Mac mini — это по-прежнему коробочка со скругленными углами, но теперь компьютер, как и большинство других "маков", доступен в темно-сером цвете (и только в нем). В корпусе размерами 19,7 см x 19,7 см x 3,6 см используется, как и у нового MacBook Air, переработанный алюминий. Главные изменения произошли внутри, и, хотя рекордов производительности новинка не поставит, упрекнуть Apple в использовании устаревшего "железа" больше не получится.
Базовая модель оснащается 4-ядерным Intel Core i3 8‑го поколения с тактовой частотой 3,6 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц, графикой Intel UHD Graphics 630 и SSD‑накопителем PCIe ёмкостью 128 ГБ. Более продвинутая модель получила 6-ядерный чип Core i5 8‑го поколения с тактовой частотой 3,0 ГГц (ускорение Turbo Boost до 4,1 ГГц), такой же графический ускоритель, столько же оперативной памяти и вдвое более емкий накопитель.
Фактически Mac mini в начальной конфигурации остался компьютером, главным образом предназначенным для нетребовательных офисных приложений, интернет-серфинга и медиапотребления. При желании его можно оснастить оперативной памятью емкостью до 64 ГБ и SSD-накопителем в 2 терабайта, однако нуждающиеся в максимальной производительности процессора профессионалы, скорее всего, сочтут новинку недостаточно мощной.
На порты Apple не поскупилась: помимо четырех Thunderbolt 3 в форм-факторе USB-C есть два традиционных USB 3, HDMI 2.0, Ethernet-разъем и 3,5-мм аналоговый аудиовыход. Компьютер работает на новейшей macOS — Mojave — и будет продаваться в России по цене 68 990 pyблей за версию с четырехъядерным процессором и 93 990 рублей за "шестиядерную".
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