Найдена настоящая родина шоколада

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Шоколад оказался гораздо древнее, чем считалось 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) установили, что плоды какао впервые были культивированы в Южной Америке индейцами культуры майо-чинчипе.
Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Ecology & Evolution, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Британской Колумбии.
Команда под руководством профессора Майкла Блейка с 2002 года проводит раскопки в верховьях бассейна Амазонки, простирающихся в предгорьях Анд на юго-востоке Эквадора. Там проживали представители неолитической культуры майо-чинчипе.
В ходе раскопок были найдены свидетельства того, что этот древний народ культивировал какао — растение, из плодов которого изготавливают шоколад. Исследователи считают, что майо-чинчипе изготавливали из какао напиток и другие продукты в период от 2100 до 5300 лет назад.
Об этом говорят следы органики, найденные на фрагментах древней керамики. Они были отправлены на анализ ДНК, который подтвердил, что растение было одомашненным, а не дикорастущим.
До сих пор считалось, что шоколад появился примерно 3900 лет назад в Центральной Америке. Однако новое исследование показывает, что родиной шоколада является Южная Америка. Собирать какао-бобы там начали на 1500 лет раньше, и это умение постепенно распространилось на север.
Какао-бобы в доколумбовой Мезоамерике играли важную роль. Они использовались в качестве валюты и для приготовления шоколадных напитков, употребляемых во время праздников и ритуалов.
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