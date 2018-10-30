Найдена настоящая родина шоколада

Шоколад оказался гораздо древнее, чем считалось

Ученые из Университета Британской Колумбии Канада ) установили, что плоды какао впервые были культивированы в Южной Америке индейцами культуры майо-чинчипе.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Ecology & Evolution, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Британской Колумбии.

Команда под руководством профессора Майкла Блейка с 2002 года проводит раскопки в верховьях бассейна Амазонки, простирающихся в предгорьях Анд на юго-востоке Эквадора . Там проживали представители неолитической культуры майо-чинчипе.

В ходе раскопок были найдены свидетельства того, что этот древний народ культивировал какао — растение, из плодов которого изготавливают шоколад. Исследователи считают, что майо-чинчипе изготавливали из какао напиток и другие продукты в период от 2100 до 5300 лет назад.

Об этом говорят следы органики, найденные на фрагментах древней керамики. Они были отправлены на анализ ДНК, который подтвердил, что растение было одомашненным, а не дикорастущим.

До сих пор считалось, что шоколад появился примерно 3900 лет назад в Центральной Америке. Однако новое исследование показывает, что родиной шоколада является Южная Америка. Собирать какао-бобы там начали на 1500 лет раньше, и это умение постепенно распространилось на север.

Какао-бобы в доколумбовой Мезоамерике играли важную роль. Они использовались в качестве валюты и для приготовления шоколадных напитков, употребляемых во время праздников и ритуалов.