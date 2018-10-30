В США ищут женщину для первых космических родов

SpaceLife Origin ищет женщину для первых космических родов

Специалисты проекта SpaceLife Origins заявили о том, что они ищут женщин, готовых принять участие в новом эксперименте. Главной целью проекта станут космические роды вдали от Земли.

Этот проект мы организовали, чтобы узнать, как космос влияет на наш организм, в том числе и во время беременности. Если мы хотим колонизировать другие планеты, то вопрос протекания беременности и родов для нас крайне важен, — пояснили авторы исследования.

Сейчас ученые анализируют прошлые исследования и собирают данные, чтобы подготовиться к проекту, который должен стартовать в 2024 году. Если все пройдет успешно, то впервые на свет появится «неземлянин».

До финала проекта — родов, специалисты планируют провести несколько предварительных тестов. Инженеры компании занимаются разработкой специального «космического инкубатора для эмбрионов»: в него планируют поместить человеческую сперму и яйцеклетки и отправить в космос в 2021 году.

После того, как инкубатор окажется в космосе, произойдет оплодотворение и дальнейшее развитие эмбриона. Через 4 дня после процедуры аппарат с биоматериалом вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки пересадят в матку.

Сейчас ученые будут заниматься подбором женщин, которые захотят и смогут выносить и родить «космического ребенка». Спустя три года после тестов одна или несколько беременных женщин отправятся в космос, где они родят первую форму жизни вдали от родной планеты.

Во время 24−36-часовой миссии женщина родит в 400 километрах над Землей в сопровождении обученной медицинской команды мирового уровня. Тщательно подготовленный и контролируемый процесс, подобно земным западным стандартам для матери и ребенка, снизит все возможные риски, — пояснили руководители проекта.

SpaceLife Origin отмечает, что этот эксперимент не из дешевых, так как одно лишь зачатие эмбриона в космосе может стоить около пяти миллионов долларов, а рождение — и того больше.