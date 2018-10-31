Биткоин может вызвать потепление климата на два градуса

Ученые оценили экологический вклад от использования и майнинга биткоина — процесса создания новых единиц криптовалюты. Они приходят к выводу, что в течение 25 лет из-за связанных с развитием этой технологии выбросов углекислого газа, климат может потеплеть на 2 0C. Результаты опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Биткоин — это первая криптовалюта, в основу которой заложены идеи криптографии, децентрализации и возможности подтверждения каждой транзакции другими участниками системы. Создатель протокола этой криптовалюты, известный под псевдонимом Сатоси Накамото, опубликовал первую статью с описанием разработки ровно десять лет назад, 31 октября 2008 года. Биткоинов может быть неограниченное количество, их можно добыть в процессе майнига — энергозатратных вычислений на компьютере. Сложность майнинга постоянно растет, из-за чего формальные затраты на «добычу» каждого нового биткоина увеличиваются. За последние годы эта криптовалюта стала популярным средством оплаты услуг в некоторых сообществах, а также активом, в который инвесторы вкладывают деньги, потому что надеются обогатиться на росте курса.

В новой работе ученые из Гавайского университета в Маноа (США) проанализировали затраты энергии, которые нужны для того, чтобы поддерживать работу биткоина, предположив, что он будет развиваться подобно другим широко распространившимся технологиям, таким как мобильные телефоны и кредитные карты. Они пришли к выводу, что для этого нужно будет столько электроэнергии, что связанные с ее получением выбросы углекислого газа могут вызвать глобальное потепление на 2 0C уже к 2033 году.

«Сейчас считается, что основные выбросы, влияющие на глобальное потепление, связаны с транспортом, жилыми домами и производством еды, но наше исследование показывает, что в этот список нужно добавить и биткоин», — говорит соавтор работы Кэти Таладэй.

Исследователи также отмечают, что ситуация становится тревожной уже сегодня, так как использование биткоина только в 2017 году связано с выбросами, которые эквивалентны 69 миллионам метрических тонн углекислого газа.

Эксперты по криптовалютам уже раскритиковали исследование, сказав, то оно опирается на «наивные предположения». Также они сомневаются, что темпы распространения биткоина будут соответствовать другим бытовым технологиями, таким как Интернет, телевидение, радио и так далее.