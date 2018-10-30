Любитель науки решил прожить без воздуха

Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско

Канадский блогер Куртис Бауте (Kurtis Baute) попытался прожить три дня в воздухонепроницаемой конструкции с сотнями растений, но не справился. О подготовке эксперимента он рассказал в своем блоге на YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kurtis Baute (@kbaute) 24 Окт 2018 в 3:31 PDT Бауте готовился к проекту около года. Он заранее посадил несколько сотен различных растений, включая кукурузу, тыквы, подсолнухи и картофель. Блогер рассчитывал, что растения будут производить кислород, чтобы он смог дышать им в воздухонепроницаемом помещении. Он затеял эксперимент ради того, чтобы его подписчики поняли, как работает окружающая среда «на более глубоком уровне», и самостоятельно занялись поисками способов спасти планету.

Когда мужчина переехал в помещение с растениями, он начал вести дневник на своей странице в Instagram. Там он писал, что столкнулся с серьезной проблемой: уровень углекислого газа поднимался слишком быстро.

В итоге Бауте вышел из парника спустя 15 часов. Он сообщил, что из-за повышенной облачности растения практически не помогали ему, а уровень углекислого газа в помещении резко взлетел. Несмотря на ранний выход из временного жилища, блогер поблагодарил фанатов и описал свой опыт как «огромный успех».

«Я мог бы, наверное, продержаться и три дня. Но моя цель — это не просто выжить. Моя цель состоит в том, чтобы закончить проект, не посинев, не получив повреждение мозга или тепловой удар и не изуродовав тело», — отметил Бауте.

На страницу Бауте на YouTube подписаны около 5,2 тысячи человек. Канадец, провозгласивший себя «причудливым ученым», рассказывает зрителям интересные факты о науке.