Ещё
«Союзы» предложили запускать к Луне с «Восточного»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Роскосмосе» оценят возможность лунных запусков «Союзов» с космодрома Восточный 

ТК «Звезда» + ещё 60 2 часа назад
Фото: roscosmos.ru
В корпорации рассмотрят стоимость и эффективность пусков космических кораблей на ракете «Ангара».
Эффективность запусков на лунную орбиту космических кораблей «Союз» с помощью ракет-носителей «Ангара» рассмотрят в «Роскосмосе». Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Надо будет технически проработать, посмотреть, сколько это будет стоить денег, потому что там другая радиационная обстановка. Надо укреплять "броню" радиационностойкую», — заявил Рогозин.
Он уточнил, что ракета среднего класса «Союз-5», которая сейчас разрабатывается в России, в том числе — для запусков пилотируемых кораблей, сможет выводить их только на околоземную орбиту.
«Если "Союз" (космический корабль — ред.) посадить на "Ангару", которая с 2023 года начнет летать с Восточного, то нам энергетики хватает, чтобы даже на "Союзе" летать по лунной орбите», — отметил Рогозин.
Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия построит на поверхности Луны постоянную научную базу.
ТК «Звезда»: последние новости
«След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении Роскосмос запланировал более 35 пусков ракет в 2019 году Назван лучший возраст для начала изучения иностранного языка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ313
В Москве расстреляли авто миллиардера69
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала371
Самая красивая девушка СНГ78
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон193
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
00:31
Украинского депутата поймали с фальшивыми евро
В мире Украина
00:37
Израиль пригрозил атаками на российские С-300
Ближний Восток В мире
03:58
Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение