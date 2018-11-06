«Союзы» предложили запускать к Луне с «Восточного»

В «Роскосмосе» оценят возможность лунных запусков «Союзов» с космодрома Восточный

В корпорации рассмотрят стоимость и эффективность пусков космических кораблей на ракете «Ангара».

Эффективность запусков на лунную орбиту космических кораблей «Союз» с помощью ракет-носителей «Ангара» рассмотрят в «Роскосмосе» . Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Надо будет технически проработать, посмотреть, сколько это будет стоить денег, потому что там другая радиационная обстановка. Надо укреплять "броню" радиационностойкую», — заявил Рогозин.

Он уточнил, что ракета среднего класса «Союз-5», которая сейчас разрабатывается в России, в том числе — для запусков пилотируемых кораблей, сможет выводить их только на околоземную орбиту.

«Если "Союз" (космический корабль — ред.) посадить на "Ангару", которая с 2023 года начнет летать с Восточного, то нам энергетики хватает, чтобы даже на "Союзе" летать по лунной орбите», — отметил Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия построит на поверхности Луны постоянную научную базу.