Наработки по «Ангаре-А5В» используют для новой ракеты

Наработки по «Ангаре-А5В» могут применить для разгонного блока новой ракеты

Центр имени Хруничева (производитель ракет "Протон" и "Ангара") рассматривает возможность создания кислородно-водородного блока для новой российской сверхтяжелой ракеты на основе наработок по "Ангаре-А5В", сообщил журналистам во вторник генконструктор КБ "Салют" (входит в состав Центра Хруничева) Сергей Кузнецов

"В настоящее время мы ведем переговоры с госкорпорацией "Роскосмос". Не исключено, что по результатам эскизного проектирования тяжелой "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности может быть принято решение о дальнейшем развертывании работ и применению кислородно-водородной ступени в составе новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса", — приводит пресс-служба слова Кузнецова.

Кузнецов напомнил при этом, что опыт в области разработки кислородно-водородных блоков у предприятия уже имеется. Так, Центр Хруничева участвовал в создании "разгонника" 12КРБ для индийской ракеты GSLV.

"Конструктивно разгонный блок 12КРБ существенно отличается от третьей ступени. В случае принятия положительного решения, КБ "Салют" будет использовать весь имеющийся конструкторский задел по кислородно-водородной тематике и сложившуюся производственную кооперацию", — отметили в пресс-службе.

Водородная "Ангара" и "сверхтяж"

В случае подписания соответствующего контракта, Центр имени Хруничева может приступить к разработке эскизного проекта тяжелой "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности уже в 2019 году. При этом первый летный образец такой ракеты может появиться к концу 2026 года с тем, чтобы в 2027 году провести первый испытательный запуск.

Кислородно-водородный разгонный блок позволит повысить грузоподъемность "Ангары" до 37,5 тонны на низкую околоземную орбиту. "Обычная" "Ангара-А5" выводит на орбиту 22,3 тонны, сейчас ведется ее модернизация до версии "А5М", которая сможет запускать до 24,8-25 тонн.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

В то же время указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия" . К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Планируется, что первая ступень новой ракеты среднего класса "Союз-5" (которая тоже только разрабатывается в России) станет частью первой ступени сверхтяжелой ракеты. Сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового российского космодрома Восточный в Амурской области.