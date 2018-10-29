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Новые Apple Watch будут снимать ЭКГ у россиян
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Новые Apple Watch будут снимать ЭКГ у россиян 

360tv.ru + ещё 3 29 октября 2018
Фото: public domain
Часы Apple Watch Series 4 смогут снимать ЭКГ в России и любой другой стране. Информацию о том, что функция будет доступна только в США, опровергло издание 9to5mac.
Обновленный смарт-гаджет Apple был представлен на ежегодной осенней презентации Apple в сентябре. Apple Watch Series 4 получили почти безрамочный экран, мощный процессор S4, тактильное колесико и возможность работать до шести часов без подзарядки.
Но главными достоинствами новинки стали умение распознавать движения пользователя и вызывать помощь, если человек не двигается больше минуты; определять первые симптомы заболеваний; и снимать электрокардиограмму владельца. Правда, сперва появилась информация, что последняя функция будет доступна только жителям США.
Но сейчас стало известно, что аппаратных ограничений на включение функции в часах не будет. Чтобы узнать данные своей электрокардиограммы на часах, владельцу достаточно будет сменить регион на США в настройках и он сможет получать данные ЭКГ и на своем гаджете.
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