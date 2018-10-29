Новые Apple Watch будут снимать ЭКГ у россиян

Часы Apple Watch Series 4 смогут снимать ЭКГ в России и любой другой стране. Информацию о том, что функция будет доступна только в США , опровергло издание 9to5mac.

Обновленный смарт-гаджет Apple был представлен на ежегодной осенней презентации Apple в сентябре. Apple Watch Series 4 получили почти безрамочный экран, мощный процессор S4, тактильное колесико и возможность работать до шести часов без подзарядки.

Но главными достоинствами новинки стали умение распознавать движения пользователя и вызывать помощь, если человек не двигается больше минуты; определять первые симптомы заболеваний; и снимать электрокардиограмму владельца. Правда, сперва появилась информация, что последняя функция будет доступна только жителям США.

Но сейчас стало известно, что аппаратных ограничений на включение функции в часах не будет. Чтобы узнать данные своей электрокардиограммы на часах, владельцу достаточно будет сменить регион на США в настройках и он сможет получать данные ЭКГ и на своем гаджете.