Ещё
Новый iPad Pro может лишиться кнопки Home
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый iPad Pro может быть лишен физической кнопки Home 

Популярная механика + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Портал 9to5Mac нашел в операционной системе iOS изображение, предположительно, нового iPad Pro. Судя по изображению, новинка получит несколько измененный — по сравнению с прошлыми моделями — дизайн.
Устройство на изображении имеет довольно тонкие рамки вокруг дисплея, скругленные углы корпуса и при этом лишено традиционной физической клавиши «Домой». На рендере можно также заметить сдвоенную клавишу регулировки громкости, расположенную на боковом торце аппарата, и клавишу питания на верхнем торце.
Как передает The Verge, согласно слухам, новые iPad получат более крупные экраны, систему Face ID, которая разблокирует устройство с помощью распознавания лица пользователя, обновленный стилус Apple Pencil, порты USB-C, а также, возможно, устройства будут лишены разъема для наушников.
Впрочем, так это или нет, станет известно уже совсем скоро: Apple собирается представить новые iPad Pro и Mac на мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет уже завтра, 30 октября.
Популярная механика: последние новости
Первый запуск частной ракеты-носителя в КНР сорвался Целый гавайский остров исчез с лица земли Невероятно прочный материал для постройки космического лифта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым45
Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель43
Меркель уходит105
Россиянку изнасиловали у храма в Индии15
Основательница WWF в России погибла под Брянском30
Видео
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
04:18
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
01:33
Среднесуточная температура в среду станет отрицательной
Погода Новости Москвы
04:27
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Армия Войска
01:01
Названа цель встречи Путина и Трампа
Политика США
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
01:40
На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»
Политика
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение