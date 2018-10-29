Новый iPad Pro может лишиться кнопки Home

Новый iPad Pro может быть лишен физической кнопки Home

Портал 9to5Mac нашел в операционной системе iOS изображение, предположительно, нового iPad Pro. Судя по изображению, новинка получит несколько измененный — по сравнению с прошлыми моделями — дизайн.

Устройство на изображении имеет довольно тонкие рамки вокруг дисплея, скругленные углы корпуса и при этом лишено традиционной физической клавиши «Домой». На рендере можно также заметить сдвоенную клавишу регулировки громкости, расположенную на боковом торце аппарата, и клавишу питания на верхнем торце.

Как передает The Verge, согласно слухам, новые iPad получат более крупные экраны, систему Face ID, которая разблокирует устройство с помощью распознавания лица пользователя, обновленный стилус Apple Pencil, порты USB-C, а также, возможно, устройства будут лишены разъема для наушников.

Впрочем, так это или нет, станет известно уже совсем скоро: Apple собирается представить новые iPad Pro и Mac на мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет уже завтра, 30 октября.