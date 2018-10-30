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Ракету «Союз-ФГ» разберут перед следующим полетом
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Источник: ракету «Союз-ФГ» разберут перед следующим полетом 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Ракету "Союз-ФГ" разберут для проверки перед запуском. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме Плисецкий, где пройдет пуск.
Отмечается, что ракета, которую будут проверять, была создана примерно в то же время, что и аварийная ракета.
"Планируется, что сотрудники ракетно-космического центра "Прогресс" проведут последовательную отстыковку всех четырех боковых блоков ракеты-носителя от центрального блока. После этого специалисты осмотрят места стыковки на блоках ракеты-носителя", — рассказал источник.
Ранее источник рассказал, что первый пуск "Союза" после аварии состоится 16 ноября.
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