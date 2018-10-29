Как СССР пытался сорвать полёт американцев на Луну

В январе 1969 года в ЦРУ поступила информация от осведомителей из Москвы , что СССР готовится к проведению специальной операции с целью срыва полёта американских астронавтов на Луну. Советы якобы намереваются с помощью мощных генераторов электромагнитного излучения вызвать помехи в бортовом электронном оборудовании космического корабля «Аполлон» во время его взлёта и привести его к катастрофе. Президент Ричард Никсон отдал приказ о проведении сверхсекретной операции «Перекрёсток» с целью воспрепятствовать любой подозрительной активности советских кораблей у берегов США во время стартов «Аполлонов».

В то время «лунная гонка» близилась к своей развязке, и было уже очевидно, что победа в ней достаётся США. В декабре 1968 года триумфальный облёт Луны совершили Ф. Борман, Дж. Ловелл и В. Андерс на «Аполлоне-8». В мае 1969 года Т. Стаффорд, Дж. Янг и Ю. Сернан на «Аполлоне-10» несколько раз облетели Луну, отработав все этапы расстыковки и стыковки, снижения и подъёма лунной кабины, кроме лишь посадки на Луну и взлёта с неё. В то время как в СССР о любом запуске в космос объявляли только пост-фактум, американцы заранее назначали дни старта своих кораблей, приглашая прессу и телевидение со всего мира. Поэтому уже все знали, что на 16 июля 1969 года намечен старт с космодрома имени Дж. Кеннеди «Аполлона-11», который полетит к Луне.

Советская лунная программа безнадёжно отставала. Когда «Аполлон-8» облетел Луну, в СССР только готовился корабль для такого облёта, а корабля для посадки на Луну не было вовсе. После успешного полёта американцев вокруг Луны советское руководство решило отказаться и от пилотируемого облёта Луны, который теперь не мог иметь большого эффекта. Но администрация США была не уверена, что СССР решил просто так сдаться без боя в «лунной гонке», и ожидала от него какой-нибудь «пакости», чтобы помешать американцам с триумфом победить в ней. Ведь в США высадка на Луну стала идеей-фикс национального престижа на все 1960-е годы.

В то время советские корабли радиоэлектронной разведки, бороздившие Мировой океан и перехватывавшие сигналы связи НАТО , маскировались под рыболовецкие сейнеры. Эта уловка была уже давно известна натовцам, и те, в свою очередь, постоянно отслеживали передвижение этих «рыболовецких флотилий» под красным флагом. В начале 1969 года было отмечено повышение активности советского флота вблизи американских берегов. Там теперь постоянно дежурили два советских корабля РЭР, а в мае 1969 года, во время полёта «Аполлона-10», уже четыре. «Это неспроста», — решили в американских спецслужбах. На время миссии «Аполлона-11», в июле, намечались масштабные меры противодействия возможным «козням русских».

Американские спецслужбы верили (или делали вид, что верили), что сильный электромагнитный импульс, направленный на взлетающую ракету, способен вызвать непоправимый сбой её оборудования и, в конечном счёте, её катастрофу. Теоретически это кажется возможным, хотя практических опытов такого рода никто не проводил (точнее — никто о них не сообщал). К назначенному дню взлёта — 16 июля — корабли ВМС США и авиация Береговой охраны были приведены в состояние боевой готовности. В районе мыса Канаверал дежурили семь американских подводных лодок. Американские корабли радиоэлектронной борьбы должны были, помимо постоянного отслеживания деятельности советских кораблей, поставить мощные помехи им на разных частотах. Боевым судам и авиации было приказано открыть огонь на поражение в случае, если от советских судов будет исходить подозрительная активность. Президент Никсон имел перед собой заготовленный проект директивы о применении против СССР стратегических ядерных сил. Он должен был подписать его в случае, если бы «Аполлон-11» потерпел крушение вследствие применения Советами электромагнитного сверхоружия.

Меры американцев не казались излишними. К объявленному дню у берегов Флориды «ловило рыбу» уже семь советских «сейнеров»!

Итак, старт «Аполлона» был назначен на 8 часов 32 минуты утра по времени атлантических штатов США. Ровно в 8 утра американские РЛС зафиксировали включение радиолокационной аппаратуры на советских судах на полную мощность. В 8:05 из Вашингтона поступил приказ 2-му флоту США привести в полную готовность все боевые системы. В 8:10 американские самолёты РЭБ «Орион» начали облёт советских судов, а боевые корабли начали сближение с «сейнерами», чтобы быть готовыми в любой момент открыть огонь.

В 8:20 началось интенсивное глушение аппаратуры советских судов путём создания помех. С 8:32 до 8:41 две ступени «Сатурн-5» успешно вывели третью ступень вместе с кораблём «Аполлон-11» на околоземную орбиту. В 8:45 советские суда снизили уровень своей радиолокационной активности до обычного. Через две минуты американским службам РЭБ поступил сигнал отбоя. В 8:50 американские корабли и самолёты начали покидать место событий.

Так как подробности советской операции засекречены до сих, никто не может сказать, что это было. Ведь советские корабли РЭР действительно проявили в это время повышенную активность! Если это не была попытка сбить с курса «Аполлон», то что это могло быть? Выдвигают две версии.

Согласно одной, советские суда радиоэлектронной разведки собирали информацию о полёте «Аполлона» с целью установить, действительно ли он отправился в космос (ведь не исключено, что конспирологическая версия о возможности инсценировки американских полётов, столь популярная сегодня, родилась уже тогда!). Согласно другой, СССР нарочно имитировал свою активность, чтобы заставить американцев лишний раз подёргаться. Дёргание, кстати, недёшево обошлось бюджету США: затраты на операцию «Перекрёсток» составили 230 млн тогдашних долларов — почти 1% от общей стоимости программы «Аполлон». Иногда добавляют при этом, что и сведения о готовящейся Советами спецоперации против «Аполлона» были искусной дезинформацией, специально пущенной из Москвы. Так ли это — пока остаётся только гадать.