Тысячи шведов стали «киборгами»

Тысячи жителей Швеции имплантировали себе в руки специальные чипы, применяющие технологию RFID. Имплантаты способны заменить собой паспорт, банковские карты и даже ключи от квартиры.

По данным компании Biohax, с начала внедрения технологии пять лет назад чипами обзавелись более четырёх тысяч человек. Девайсы, которые устанавливают между большим и указательным пальцами руки, могут быть считаны любым типом устройств, поддерживающим технологию NFC. Это означает, что их может распознать большинство современных смартфонов.

Чипы не нуждаются в подзарядке, так как у них нет батареи.

Иплантаты выполняют функцию удостоверений, могут содержать в себе информацию о картах и электронную подпись носителя, а также данные о билетах на самолет, сообщает Independent.

Ранее News.ru писал, что электронный паспорт гражданина России помимо персональных данных, которые есть в обычном бумажном документе, будет содержать информацию об отпечатке пальцев и электронную подпись владельца. Новинка станет ключом идентификации в цифровом пространстве.