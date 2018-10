Млекопитающие развиваются медленней, чем вымирают

Ученые просчитали, что при наилучшем варианте вымершие за следующие 50 лет виды эволюция может восстановить только через 3-5 миллионов лет. В последние годы вымирание ускорилось из-за природного кризиса, который вызван деятельностью человека и по силе равен ледниковым периодам. Статья с результатами исследования опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Команда исследователей из Орхусского университета ( Дания ) и Гетеборгского университета ( Швеция ) выяснила, что даже если люди постараются остановить вымирание, спустя ближайшие 50 лет, когда многие виды млекопитающих исчезнут, природе будет нужно 3-5 миллионов лет, чтобы восстановить сегодняшнее биоразнообразие.

При помощи мощных компьютеров и обширных баз данных о существующих и вымерших млекопитающих ученые просчитали лучший вариант развития будущего: что будет, если люди перестанут уничтожать животных и естественную среду их обитания и максимально снизят возможность вымирания. Даже тогда понадобится 3-5 миллионов лет на восстановление тех ветвей дерева эволюции, которые отомрут в ближайшие 50 лет. А на возрождение гигантских животных, живших во времена ледниковых периодов, уйдет больше пяти миллионов лет. Некоторые вымершие виды, например, саблезубые тигры, не возродятся никогда, потому что принадлежали к тупиковой эволюционной ветви.

Методы и данные, использованные в исследовании, помогут выявлять те виды, которые находятся в наибольшей опасности, чтобы принять меры по их сохранению. Так, было выяснено, что сейчас под угрозой прежде всего охраняемые крупные млекопитающие, такие как черный носорог (Diceros bicornis) и азиатский слон (Elephas maximus).