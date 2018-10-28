Ещё
Блогер проверил новый смартфон iPhone XR на прочность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогер проверил новый смартфон iPhone XR на прочность 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP
Блогер JerryRigEverything провел несколько тестов на новом iPhone XR. Соответствующий видеоролик опубликован в YouTube.
Мужчина попытался как можно сильнее согнуть смартфон, а также подверг его испытанию огнем. В обоих случаях гаджет полностью прошел проверку.
Блогер также протестировал экран iPhone XR на устойчивость к повреждениям, поцарапав его сначала стальным стержнем, а затем — канцелярским ножом. На стекле остались заметные царапины от обоих инструментов.
Кроме того, JerryRigEverything предпринял попытку снять краску с корпуса смартфона с помощью лезвия, однако для этого ему понадобилось приложить значительные усилия.
Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Официальные продажи начались в России 28 сентября,
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гуфа избили в Москве63
В ГД отреагировали на призыв Киева взрывать склады в РФ276
В Киеве признали возможность потери еще одной территории789
«Комбайнеры в России скоро потеряют работу»348
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов159
Видео
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
01:00
Что известно об устроившем стрельбу в синагоге в США
В мире Статьи
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
01:09
Гуфа избили в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Рада призвала взрывать военные склады в России
Украина Оружие
01:43
Россия ответила на план Украины по Азовскому морю
Армия Войска
01:05
Караченцов оставил элитную недвижимость
Шоу-бизнес
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение