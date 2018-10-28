Блогер проверил новый смартфон iPhone XR на прочность

Блогер JerryRigEverything провел несколько тестов на новом iPhone XR. Соответствующий видеоролик опубликован в YouTube.

Мужчина попытался как можно сильнее согнуть смартфон, а также подверг его испытанию огнем. В обоих случаях гаджет полностью прошел проверку.

Блогер также протестировал экран iPhone XR на устойчивость к повреждениям, поцарапав его сначала стальным стержнем, а затем — канцелярским ножом. На стекле остались заметные царапины от обоих инструментов.

Кроме того, JerryRigEverything предпринял попытку снять краску с корпуса смартфона с помощью лезвия, однако для этого ему понадобилось приложить значительные усилия.