Разработчик ракет испытал беспилотный комбайн

Комбайнёры в России скоро потеряют работу).

НПО Автоматики — г. Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС

Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.