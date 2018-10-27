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Разработчик ракет испытал беспилотный комбайн
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Разработчик систем управления ракетами испытал беспилотный комбайн 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Предприятие Роскосмоса испытало беспилотный комбайн, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Комбайнёры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра", — написал он на своей странице в Facebook.
Сроки внедрения разработки зависят от самих сельских производителей, добавил Рогозин. "Было бы желание", — отметил он.
Свою запись глава Роскосмоса снабдил видеороликом о работе комбайна.
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