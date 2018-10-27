Запуск первой в Китае частной ракеты-носителя провалился

Провалился запуск первой в Китае частной ракеты-носителя

Первая в Китае частная ракета-носитель ZQ-1 не смогла выйти на орбиту Земли после запуска с космодрома Цзюцюань в северо-западной части провинции Ганьсу. Твердотопливный аппарат был разработан компанией Landspace.

После отсоединения второй ступени ракеты произошла авария.

Неудача не повлияла на намерение компании создать трехступенчатую ракету. ZQ-1 длинной 19 м и взлетной массой до 27 т предназначена для коммерческого запуска небольших спутников.

В этот раз она должна была вывести на орбиту спутник «Будущее», созданный для Центрального телевидения Китая, сообщает CGTN.