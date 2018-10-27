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Запуск первой в Китае частной ракеты-носителя провалился
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Провалился запуск первой в Китае частной ракеты-носителя 

News.ru 1 час назад
Фото: Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press
Первая в Китае частная ракета-носитель ZQ-1 не смогла выйти на орбиту Земли после запуска с космодрома Цзюцюань в северо-западной части провинции Ганьсу. Твердотопливный аппарат был разработан компанией Landspace.
После отсоединения второй ступени ракеты произошла авария.
Неудача не повлияла на намерение компании создать трехступенчатую ракету. ZQ-1 длинной 19 м и взлетной массой до 27 т предназначена для коммерческого запуска небольших спутников.
В этот раз она должна была вывести на орбиту спутник «Будущее», созданный для Центрального телевидения Китая, сообщает CGTN.
Ранее News.ru писал, что все конструкторские коллективы Роскосмоса займутся разработкой российской сверхтяжёлой ракеты. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Предложения по её техническому облику рассматривались на заседании в РКК «Энергия».
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