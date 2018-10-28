Рогозин рассказал о новой уникальной ракете РФ

Рогозин рассказал о новой сверхтяжелой ракете

Дмитрий Рогозин. Новая ракета сверхтяжелого класса, запуск которой намечен на 2028 год, сможет доставлять модули станции не только на орбиту Луны, но и на ее поверхность, сообщил глава Роскосмоса

Сверхтяжелая ракета предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту около 100 тонн груза. Она необходима для организации пилотируемых полетов в дальний космос — к Луне и Марсу, либо развертыванию на околоземной орбите крупных объектов.

"Обсуждаем технический облик сверхтяжа. Докладывает генконструктор по средствам выведения Александр Медведев. Эта ракета будет стартовать с Восточного. Мощность должна быть достаточна для доставки с 2028 года модулей станции не только на орбиту Луны, но и на ее поверхность", — написал Рогозин в Twitter.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия"

К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год с российского космодрома Восточный в Амурской области. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Использование сверхтяжелой ракеты — не единственный способ добраться до лунной орбиты. Ранее в России уже предлагали использовать двухпусковую схему отправки кораблей к естественному спутнику Земли. предполагалось, что две ракеты "Ангара" в версии "А5В" (повышенной грузоподъемности за счет водородной третьей ступени) будут отдельно выводить разгонный блок и космический корабль. После стыковки их на орбите Земли такая связка должна будет отправиться к Луне. Ранее Рогозин сообщал, что подобная возможность появится у России в 2023-2024 годах.