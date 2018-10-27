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Россия бросит все силы на освоение Луны
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Все конструкторские коллективы Роскосмоса займутся разработкой сверхтяжелой ракеты 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Фото: NASA
Все конструкторские коллективы Роскосмоса будут участвовать в разработке ракеты сверхтяжелого класса, написал в субботу в своем Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Россия и Китай решили совместно исследовать Луну
"В разработке ракеты сверхтяжелого класса, с помощью которой Россия начнет программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса", — написал Рогозин.
Он сообщил, что в субботу в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по техническому облику новой ракеты и плана оргмероприятий.
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