Россия бросит все силы на освоение Луны

Все конструкторские коллективы Роскосмоса займутся разработкой сверхтяжелой ракеты

Все конструкторские коллективы Роскосмоса будут участвовать в разработке ракеты сверхтяжелого класса, написал в субботу в своем Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В разработке ракеты сверхтяжелого класса, с помощью которой Россия начнет программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса", — написал Рогозин.

В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы @roscosmos. Сегодня в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий. pic.twitter.com/Qf81F34Ri8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.

Он сообщил, что в субботу в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по техническому облику новой ракеты и плана оргмероприятий.