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Землетрясения доказали твердость внутреннего ядра Земли
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Землетрясения помогли доказать твердость внутреннего ядра Земли 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Argonne National Laboratory Follow/Flickr
Ученые доказали, что находящееся в самом центре Земли внутреннее ядро — твердое. Понять это им помогло наблюдение за сейсмической активностью по всей планете. Исследование было опубликовано в Science.
Внутреннее ядро Земли — это самая глубокая часть планеты. Ученые считают, что оно имеет шарообразную форму с радиусом приблизительно в 1220 километров. Долгое время геологи предполагали, что вещество внутри него не расплавлено, но только проведенное австралийскими учеными исследование смогло это подтвердить.
Ученым удалось это доказать с помощью одного из видов сейсмических волн — S-волн, которые так же называют сдвиговыми волнами. Одна из особенностей этих волн заключается в том, что они проходят только через твердые тела. На пути к поверхности Земли S-волны затухают, из-за чего их сложно обнаружить с помощью сейсмографов. Поэтому исследователям пришлось разработать новый подход, чтобы обнаружить эти волны. Они использовали сейсмографы по всей планете, анализировали полученные после крупных землетрясений данные и сравнивали их попарно. Объединив эти данные, сейсмологи обнаружили следы S-волн, из чего они сделали вывод о твердости внутреннего ядра Земли.
Исследователи все еще не знают, какая у внутреннего ядра температура, каков его возраст, но, по словам авторов исследования, ученые постепенно выясняют это. Доказательство твердости ядра может помочь лучше понять, как формировалась Земля.
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