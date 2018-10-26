Ещё
Челябинец создал спасательную капсулу для самолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Челябинска создал спасательную капсулу для самолетов 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Изобретатель создал специальные подушки безопасности, которые выстреливают из корпуса самолета при аварийной ситуации.
Житель Челябинска Анатолий Иванов создал спасательную капсулу для самолетов.
Несмотря на то, что самолет считается самым безопасным видом транспорта в мире, при крушении остаться в живых шансов у пассажиров очень мало. Мужчина предлагает решить эту проблему специальными подушками безопасности, которые будут выстреливать из корпуса авиалайнера при аварийной ситуации. Они созданы из специального материала и наполняются воздухом. В результате изобретение смягчает удар.
По словам автора, такая система будет удерживать внутри себя людей даже после того, как корпус самолета полностью развалится. Защитная конструкция будет изготовлена из негорючего материала, а при посадке на воду самолет просто не сможет утонуть.
Анатолий Иванов изготавливал эти подушки безопасности целый год. Мужчина уже получил на него патент и в настоящее время ведет переговоры со Сколково и авиакомпаниями.
Производство и установка такой системы спасения не потребует больших вложений. По словам конструктора, его изобретение сможет работать не только в самолетах, но и в поездах, теплоходах и даже в многоквартирных домах.
ТК «Звезда»: последние новости
Недружелюбный космос: чем опасны длительные космические полеты Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон44
Путин пошутил над занявшей его место губернатором Югры207
В США предупредили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ»
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе312
Жена назвала причину смерти Караченцова138
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение