Ещё
Российско-американский зонд поищет бактерии на Венере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российско-американский зонд займется поиском бактерий в атмосфере Венеры 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: NASA
Поиском следов бактерий, способных жить в серной кислоте в облаках атмосферы Венеры, займется совместная российско-американская миссия по исследованию этой планеты "Венера-Д". Об этом говорится в статье разработчиков зонда, опубликованной в очередном номере научного журнала "Вестник НПО им. Лавочкина".
"Возможно ли существование жизни в настоящее время на Венере? Облачный слой Венеры расположен на высотах 50-70 км и состоит из капель серной кислоты с концентрацией 75–85% (оставшиеся 15–25% — вода). Температура и давление в нижнем облачном слое мало отличаются от условий на поверхности Земли. Спускаемыми аппаратами "Венера" в облачном слое Венеры обнаружены все элементы, необходимые для формирования клеток. Известен целый ряд земных бактерий, способных жить в концентрированном растворе кислоты, например Helicobacter Pillory, которая живёт в желудке человека в соляной кислоте", — говорится в статье.
По приведенным в статье данным, на высоте 60-70 км в облачном слое существует "неизвестный УФ (ультрафиолетовый — ред.)-поглотитель", природа которого до сих пор не известна.
"Существует предположение о биологической природе УФ-поглотителя: в кислых термальных источниках на Земле найдены бактерии Thiobacillus Ferrooxidans, имеющие схожее поглощение в УФ-диапазоне", — говорится в статье.
Для изучения атмосферы в состав зонда "Венера-Д" войдет оборудование для исследования УФ-поглотителя в разных спектрах, изучения структуры венерианских облаков, распределения частиц в ионосфере планеты.
Ранее сообщалось, что миссия "Венера-Д" планируется к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара". Проект числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен. В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей двух стран. В 2014 году, после событий на Украине, ее работа была приостановлена, в 2015-м все-таки возобновлена. К концу января 2019 года должна быть завершена совместная проработка проекта.
Последние новости
Из жизни ушел Николай Караченцов Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе198
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон26
Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня3
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия156
Путина позвали в Вашингтон804
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение