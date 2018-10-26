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Микродрон поднимет в 40 раз больше своего веса
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Микродрон, который поднимает в 40 раз больше своего веса 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Ученые из Стенфордского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны создали микродрона, который может открывать двери и передвигать объекты в 40 раз больше своего веса. Его назвали FlyCroTug.
Как и у многих сложных роботов, возможности FlyCroTug кроются в мире природы. Его создатели были вдохновлены способностями простой осы транспортировать тяжелые предметы на большие расстояния.
Изучая соотношение мускулов осы, нужных для полета, к ее общей массе, ученые выяснили, что их будущему дрону понадобится несколько возможностей для переноса грузов: подъемники, присоски как у геккона и микроколючки.
Присоски микродрона действительно напоминают такие же, как у геккона, и могут переносить гладкие поверхности, вроде стекла. 32 микрошипа вдохновлены шипами, которые растут на конечностях насекомых, и могут цепляться за неровные поверхности. И наконец, робооса может тащить свою добычу на чем-то, вроде лебедки.
В результате новый робот может открыть дверь. Правда, объединенными усилиями. Во время экспериментов один дрон зацепился за ручку, другой оперся в дверь. Вместе они смогли открыть дверь.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы заставить дронов действовать вместе более слаженно, чтобы те выполняли самые сложные и неожиданные задачи.
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