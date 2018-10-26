Ученые открыли новый вид крокодилов

В Африке открыли новый вид крокодилов впервые за 85 лет

Ученые открыли новый подвид крокодилов впервые за 85 лет. Пресмыкающееся отличается средними размерами и обитает в пресных водах на территории Центральной Африки.

Специалисты проанализировали ДНК и физические характеристики крокодилов, обитающих в дикой природе и в неволе в шести африканских странах. Оказалось, что существует не один, как считалось раньше, а два разных вида узкорылых крокодилов, сообщает Zootaxa.

Один — эндемик Западной Африки, другой обитает в Центральной. Внешне они похожи. Но, помимо расхождений в ДНК, биологи выявили различия в форме черепа и чешуи.

По мнению экспертов, оба вида находятся под серьезной угрозой исчезновения. Особенно их беспокоит состояние западной популяции.

Как и другие животные, крокодилы страдают от разрушения привычных мест обитания, охоты и голода из-за перевылова рыбы.

Узкорылых крокодилов впервые описали в 1824 году. Они предпочитают жить в отдаленных от цивилизации районах и избегают встреч с людьми, так что изучить их поведение в дикой природе невероятно сложно.

Ученые полагают, что численность вида уже сократилась настолько, что он не сохранится без специальных программ по разведению в неволе.

Ранее исследователи установили, что крокодилы способны реагировать на сложные звуки. Чтобы проверить это, пресмыкающихся заставили слушать произведения Баха.