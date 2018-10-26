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Ученые открыли новый вид крокодилов
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В Африке открыли новый вид крокодилов впервые за 85 лет 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Мир24
Ученые открыли новый подвид крокодилов впервые за 85 лет. Пресмыкающееся отличается средними размерами и обитает в пресных водах на территории Центральной Африки.
Специалисты проанализировали ДНК и физические характеристики крокодилов, обитающих в дикой природе и в неволе в шести африканских странах. Оказалось, что существует не один, как считалось раньше, а два разных вида узкорылых крокодилов, сообщает Zootaxa.
Один — эндемик Западной Африки, другой обитает в Центральной. Внешне они похожи. Но, помимо расхождений в ДНК, биологи выявили различия в форме черепа и чешуи.
По мнению экспертов, оба вида находятся под серьезной угрозой исчезновения. Особенно их беспокоит состояние западной популяции.
Как и другие животные, крокодилы страдают от разрушения привычных мест обитания, охоты и голода из-за перевылова рыбы.
Узкорылых крокодилов впервые описали в 1824 году. Они предпочитают жить в отдаленных от цивилизации районах и избегают встреч с людьми, так что изучить их поведение в дикой природе невероятно сложно.
Ученые полагают, что численность вида уже сократилась настолько, что он не сохранится без специальных программ по разведению в неволе.
Ранее исследователи установили, что крокодилы способны реагировать на сложные звуки. Чтобы проверить это, пресмыкающихся заставили слушать произведения Баха.
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