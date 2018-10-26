Создан прочный материал для космического лифта

Исследователи из Университета Цинхуа разработали настолько прочное волокно, что, по их словам, на его основе можно даже построить космический лифт.
Ученые говорят, что даже 1 кубический сантиметр волокна — сделанного из углеродных нанотрубок — не сломается под весом 160 слонов или более 800 тонн. И этот самый кубический сантиметр будет весить всего 1,6 грамм.
Китайские ученые разработали новое "ультрадлинное" волокно из углеродных нанотрубок и уже запатентовали, разместив статью в журнале Nature Nanotechnology еще в мае 2018 года. Тогда она не привлекла особого внимания, но сейчас с дальнейшими экспериментами собирает все больше отзывов.
Углеродные нанотрубки — это цилиндрические молекулы, созданные из атомов углерода, которые связаны шестиугольными формами диаметром меньше одного нанометра. У них самое высокое сопротивление при растяжении — больше 300 гигапаскалей. Но для практических целей эти трубочки надо соединить воедино в форме кабеля, а это довольно трудный процесс, способный повлиять на прочность всего продукта.
Тем не менее, команда из Университета Цинхуа под руководством профессора Вей Фея говорит, что их волокно имеет сопротивление при растяжении в районе 80 гигапаскалей. А кабели для постройки космического лифта должны выдерживать напряжение в 7 гигапаскалей, согласно исследованиям NASA, чего до сих пор еще никто не добился. Если выводы китайских ученых справедливы, то у человечества действительно появился материал для создания первого в истории космического лифта.
Но такой материал может быть использован не только в космических технологиях, но и в энергетике. Его применение в батареях способно увеличить их емкость в 40 раз, и с ним становится возможным полноценное изобретение лазерных автоматов и рейлганов.