Создан прочный материал для космического лифта

Невероятно прочный материал для постройки космического лифта

Исследователи из Университета Цинхуа разработали настолько прочное волокно, что, по их словам, на его основе можно даже построить космический лифт.

Ученые говорят, что даже 1 кубический сантиметр волокна — сделанного из углеродных нанотрубок — не сломается под весом 160 слонов или более 800 тонн. И этот самый кубический сантиметр будет весить всего 1,6 грамм.

Китайские ученые разработали новое "ультрадлинное" волокно из углеродных нанотрубок и уже запатентовали, разместив статью в журнале Nature Nanotechnology еще в мае 2018 года. Тогда она не привлекла особого внимания, но сейчас с дальнейшими экспериментами собирает все больше отзывов.

Углеродные нанотрубки — это цилиндрические молекулы, созданные из атомов углерода, которые связаны шестиугольными формами диаметром меньше одного нанометра. У них самое высокое сопротивление при растяжении — больше 300 гигапаскалей. Но для практических целей эти трубочки надо соединить воедино в форме кабеля, а это довольно трудный процесс, способный повлиять на прочность всего продукта.

Тем не менее, команда из Университета Цинхуа под руководством профессора Вей Фея говорит, что их волокно имеет сопротивление при растяжении в районе 80 гигапаскалей. А кабели для постройки космического лифта должны выдерживать напряжение в 7 гигапаскалей, согласно исследованиям NASA , чего до сих пор еще никто не добился. Если выводы китайских ученых справедливы, то у человечества действительно появился материал для создания первого в истории космического лифта.

Но такой материал может быть использован не только в космических технологиях, но и в энергетике. Его применение в батареях способно увеличить их емкость в 40 раз, и с ним становится возможным полноценное изобретение лазерных автоматов и рейлганов.