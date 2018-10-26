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Невесомость уменьшает мозг
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Невесомость уменьшает мозг 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: Популярная механика
Длительное пребывание в невесомости приводит к заметному современной медицине уменьшения объема серого вещества, ответственного за интеллект и когнитивные способности человека. Зато у космонавтов увеличивается спинномозговой жидкости.
Исследованию были подвергнуты 10 российских космонавтов, побывавших на МКС. Проводившие его бельгийские и российские исследователи, при помощи магнитно-резонансной томографии определили объем головного мозга и некоторых других органов «подопытных» до полета, через десять дней после приземления и через 200 дней после него.
"Нам хотелось бы узнать, в какой мере возможно изменение функций головного мозга космонавтов и его структур за время пребывания в космосе под воздействием ряда факторов, и насколько долго эти изменения сохраняются, — заявила научный сотрудник Антверпенского университета Анжелика Ван Омберген. — Мы тщательно изучили статус основных структур головного мозга и скоро приступим к анализу функциональных аспектов работы этого главного человеческого органа".
Объем белого и серого вещества, а также спинномозговой жидкости был измерен при помощи повоксельной морфометрии. Ученые обнаружили, что, по сравнению со структурой головного мозга до полета, после полета у космонавтов наблюдалось уменьшение объема серого вещества в правой средней височной извилине на 3.3 процента, но, через полгода ее размеры почти вернулись к норме — разница в объеме составила около 1.2 процента. Уменьшение белого вещества было незначительным и наблюдалось только сразу после полета, но ученые обнаружили увеличение объема спинномозговой жидкости через семь месяцев после полета.
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