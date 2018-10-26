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Генетический анализ раскрыл тайны эволюции тигров
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Предки современных тигров выжили после суперизвержения индонезийского вулкана 

Индикатор + ещё 1 45 минут назад
Фото: PxHere
Анализ геномов 32 тигров показал, когда предки современных подвидов тигра стали жить отдельно друг от друга. Это могло произойти из-за извержения индонезийского супервулкана Тоба, которое повлияло на климат всей планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Новые данные позволили выяснить, что предок современных тигров жил на Земле сравнительно недавно — от 72 200 до 154 800 лет назад. Именно в этот временной интервал произошло суперизвержение вулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии (около 72 000 лет назад). Как считают современные палеонтологи, из-за этого извержения понизилась средняя температура на планете и многие растения и животные исчезли. Видимо, отмечают авторы, небольшое количество тигров смогло пережить этот катаклизм и сформировало изолированные ареалы обитания в нескольких регионах.
Несмотря на то, что общий предок тигров жил по эволюционным меркам совсем недавно, ученые выяснили, что современные подвиды уже подверглись естественному отбору. Важную роль в этом процессе сыграл ген ADH7, который нашли у суматранского тигра, — его связали с размером животного. Кроме этого анализ геномов позволил подтвердить, что в рамках вида Panthera tigris существует шесть подвидов: южно-китайский, бенгальский, амурский, суматранский, индокитайский и малайский тигры. Кстати, последний выделили в качестве самостоятельного подвида совсем недавно — в 2004 году.
Пока, отмечают авторы статьи, остается неизвестным происхождение южно-китайского тигра. В исследовании приняла участие только одна особь данного подвида — к сожалению, сегодня эти животные уже не встречаются в дикой природе. Все же ученые планируют продолжить работать с генетическими образцами тигров, в том числе вымерших подвидов (каспийских, балийских и яванских), которые исчезли с лица земли в течение последнего столетия. Эта работа поможет восполнить пробелы в эволюционной истории самых крупных кошачьих на Земле. Кроме того, новые данные помогут выработать успешные стратегии по сохранению исчезающего вида.
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