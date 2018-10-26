Генетический анализ раскрыл тайны эволюции тигров

Предки современных тигров выжили после суперизвержения индонезийского вулкана

Анализ геномов 32 тигров показал, когда предки современных подвидов тигра стали жить отдельно друг от друга. Это могло произойти из-за извержения индонезийского супервулкана Тоба, которое повлияло на климат всей планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Новые данные позволили выяснить, что предок современных тигров жил на Земле сравнительно недавно — от 72 200 до 154 800 лет назад. Именно в этот временной интервал произошло суперизвержение вулкана Тоба на острове Суматра Индонезии (около 72 000 лет назад). Как считают современные палеонтологи, из-за этого извержения понизилась средняя температура на планете и многие растения и животные исчезли. Видимо, отмечают авторы, небольшое количество тигров смогло пережить этот катаклизм и сформировало изолированные ареалы обитания в нескольких регионах.

Несмотря на то, что общий предок тигров жил по эволюционным меркам совсем недавно, ученые выяснили, что современные подвиды уже подверглись естественному отбору. Важную роль в этом процессе сыграл ген ADH7, который нашли у суматранского тигра, — его связали с размером животного. Кроме этого анализ геномов позволил подтвердить, что в рамках вида Panthera tigris существует шесть подвидов: южно-китайский, бенгальский, амурский, суматранский, индокитайский и малайский тигры. Кстати, последний выделили в качестве самостоятельного подвида совсем недавно — в 2004 году.

Пока, отмечают авторы статьи, остается неизвестным происхождение южно-китайского тигра. В исследовании приняла участие только одна особь данного подвида — к сожалению, сегодня эти животные уже не встречаются в дикой природе. Все же ученые планируют продолжить работать с генетическими образцами тигров, в том числе вымерших подвидов (каспийских, балийских и яванских), которые исчезли с лица земли в течение последнего столетия. Эта работа поможет восполнить пробелы в эволюционной истории самых крупных кошачьих на Земле. Кроме того, новые данные помогут выработать успешные стратегии по сохранению исчезающего вида.